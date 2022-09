MARKT USA/US-Arbeitsmarkt dürfte Richtung für Wall Street festlegen

Eine wenig veränderte Eröffnung an der Wall Street deutet sich zum Wochenausklang an. Allerdings wird erst der eine Stunde vor Handelseröffnung mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für August die Richtung für den Markt vorgeben. Die Arbeitsmarktdaten werden wahrscheinlich ein wichtiger Katalysator für die Marktstimmung sein, nachdem die Anleger am Donnerstag nach zuvor vier Handelstagen mit teils kräftigen Abgaben erstmals wieder etwas durchatmen konnten. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell kaum verändert.

Erwartet wird eine Zunahme um 318.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft gegenüber dem Vormonat, nach einem Plus von 528.000 Stellen im Juli. Die Arbeitslosenquote wird unverändert bei 3,5 Prozent gesehen.

Zuletzt hatten die Sorgen vor weiter kräftig steigenden Zinsen und in der Folge einer möglichen Rezession den Markt belastet, nachdem US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor einer Woche auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole die konsequente Bekämpfung der hohen Inflation betont hatte - auch auf Kosten eines konjunkturellen Abschwungs in den USA. Zuletzt waren positive US-Konjunkturdaten dahingehend interpretiert worden, dass diese es der Fed erlauben würden, weiterhin kräftig an der Zinsschraube zu drehen.

"Der US-Arbeitsmarktbericht könnte im weiteren Verlauf der Sitzung ein negativer Katalysator sein, wenn er als stark genug erachtet wird, um eine aggressivere Straffung durch die Fed zu rechtfertigen", sagt Craig Erlam, Analyst beim Broker Oanda. "Wir haben in letzter Zeit eine viel größere Risikoaversion an den Märkten gesehen, da die Kommentare der Fed endlich zu den Investoren durchgedrungen sind". Der daneben noch anstehende US-Auftragseingang der Industrie für Juli dürfte dagegen in den Hintergrund treten.

Bei den Einzelwerten geht es für die Broadcom-Aktie vorbörslich um 2,0 Prozent nach oben. Das Halbleiter-Unternehmen hat in seinem dritten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet. Zudem wird für das laufende vierte Quartal mit einem Umsatz von 8,9 Milliarden Dollar gerechnet, was über den Analysten-Erwartungen von 8,77 Milliarden Dollar liegt.

Für die Papiere von Lululemon geht es 9,8 Prozent aufwärts. Der Anbieter von Yoga-Bekleidung berichtete von nachlassenden Lieferkettenproblemen und setzte sich nach einem überraschend guten zweiten Quartal ehrgeizigere Jahresziele.

