MARKT USA/US-Börsen erneut mit wenig Bewegung erwartet

Nach den verhaltenen Kursbewegungen zum Wochenauftakt dürfte sich auch am Dienstag an der Wall Street in der Breite eher wenig tun. Konjunkturdaten stehen nicht auf dem Programm, dafür aber ein besonderer Mittwoch: Denn dann werden zunächst neue US-Inflationsdaten veröffentlicht und später am selben Tag wird sich die US-Notenbank zum weiteren Zinskurs äußern. Nach dem robuster als gedacht ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht für Mai am Freitag überwiegt am Markt die Erwartung, dass die US-Notenbank eher falkenhafte Töne anschlagen wird. Für die Zinssenkungshoffnungen wäre dies ein weitere Dämpfer. Bis dahin werden sich die meisten Akteure an den US-Börsen nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollen.

Bei den Einzelwerten zeichnen sich bei Apple weitere Einbußen ab, nachdem der Technologieriese von seiner aktuell stattfindenden Entwicklerkonferenz bislang mit keinen bahnbrechenden Neuigkeiten aufwartete. Der iPhone-Hersteller hat eine Reihe von Funktionen für künstliche Intelligenz vorgestellt, die noch in diesem Jahr in die Geräte integriert werden sollen. Dazu will Apple mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI zusammenarbeiten. Vorbörslich geben Apple um 0,6 Prozent nach.

Eli Lilly werden auf Nasdaq.com 3 Prozent höher gestellt. Berater der US-Nahrungs- und Arzneimittelaufsicht (FDA) sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Vorteile der neuen Alzheimer-Behandlung Donanemab für die meisten Patienten die Risiken überwiegen.

Oracle gehen vor den nach Börsenschluss anstehenden Geschäftszahlenvorlage wenig verändert um.

