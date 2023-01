MARKT USA/US-Verbraucherpreise entscheiden über Tendenz der Wall Street

Die US-Verbraucherpreise werden am Donnerstag die Richtung an der Wall Street bestimmen. Zuvor zeigt sich der Future auf S&P-500 mit einem Minus von 0,1 Prozent. Die Daten dürften Aufschluss über das weitere Tempo der US-Notenbank bei den Zinserhöhungen geben. Erwartet wird, dass der Inflationsdruck in den USA im Dezember weiter nachgelassen hat, was die US-Notenbank zu einer etwas gemäßigteren Gangart bei den anstehenden Erhöhungen der Zinsen veranlassen könnte. Allerdings ist dieser weiterhin hoch.

Die Daten "könnten ein entscheidender Moment für die Marktstimmung sein", sagt Ipek Ozkardeskaya, leitende Analystin der Swissquote Bank. "Insgesamt dürfte Daten, die den schwachen Erwartungen entsprechen oder idealerweise noch schwächer ausfallen, den Fed-Tauben weiteren Auftrieb geben, die Wetten auf eine Anhebung um 25 Basispunkte im Februar erhöhen, die Renditen der Staatsanleihen und den US-Dollar weiter nach unten ziehen und den Aktien weiteren Auftrieb verleihen", so die Teilnehmerin. Sollten die Verbraucherpreisdaten jedoch höher ausfallen als erwartet, könnte es auf der nächsten FOMC-Sitzung zu einer deutlichen Kurskorrektur zugunsten einer Anhebung um 50 Basispunkte kommen.

Die ebenfalls vor der Startglocke anstehenden wöchentlichen Erstanträge dürften dagegen in den Hintergrund treten.

Zudem richten sich die Blicke auf die am Freitag beginnende US-Berichtssaison. Hier legen traditionell zuerst die vier größten Banken JP Morgan, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo ihre Zahlen vor. Diese sollten zunächst einmal von den höheren Zinsen durch verbesserte Margen profitiert haben, erwartet CMC-Markets-Analyst Konstantin Oldenburger. Einige Institute hätten in den vergangenen Wochen aber bereits vor einem schwierigeren Geschäftsumfeld gewarnt und Stellenstreichungen angekündigt. Der weltweite Umsatz im Investmentbanking sei im vierten Quartal auf 15,3 Milliarden US-Dollar gesunken, ein Minus von mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

Bei den Einzelwerten legt die Aktie von Walt Disney vorbörslich um 1,4 Prozent zu. Der Unterhaltungskonzern gab bekannt, dass der Aktionär Trian seinen Mitgründer Nelson Peltz für die Wahl ins Disney-Board nominiert hat. Disney ist gegen dessen Nominierung und empfiehlt den Aktionären, für von Disney selbst aufgestellte Board-Kandidaten zu stimmen. Trian drängt Disney Informanten zufolge auch dazu, einen Nachfolger für Robert Iger zu finden. Iger hatte den ehemaligen CEO Bob Chapek Ende vergangenen Jahres in einer turbulenten Zeit für das Unternehmen kurzfristig ersetzt.

Die Titel von KB Home büßen 2,6 Prozent ein. Der Hausbauer veröffentlichte schwächer als gedacht ausgefallene Viertquartalszahlen und überzeugte auch mit dem Ausblick auf die erste Periode nicht. Qualtrics kletterten am Vortag nach der Schlussglocke um 0,8 Prozent. Der Halbleiterkonzern will knapp 5 Prozent der Belegschaft loswerden. Die Gesellschaft rechnet in dem Zusammenhang mit Kosten von rund 5,8 Millionen Dollar, die überwiegend im ersten Quartal anfallen sollen.

