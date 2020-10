MARKT USA/Verhalten freundlich vor Banken-Quartalsberichten

An der Wall Street signalisieren die Terminkontrakte auf die Aktienindizes zum Start am Mittwoch kleine Gewinne. Allerdings kann es noch Bewegung geben, da vorbörslich mit Bank of America, Goldman Sachs und Wells Fargo drei weitere Großbanken ihre Zahlen zum dritten Quartal präsentieren. Am Vortag hatten JP Morgan und Citigroup zwar die Konsensprognosen übertroffen, aber auch gewarnt dass die Wirtschaft noch nicht aus dem Schneider sei und Kreditausfälle in größerem Ausmaß drohten.

"Die Ergebnisprognosen sind noch sehr konservativ, werden aber langsam nach oben korrigiert", sagt Chefmarktstratege Willem Sels von HSBC Private Banking: "Alles was mit Einstellungs- oder Entlassungsplänen zu tun hat, ist von enormer Bedeutung."

Daneben schwelt weiter die Coronavirus-Krise mit steigenden Infektionszahlen. Unter den Marktteilnehmern geht die Sorge um, dass es auf lokaler Ebene zu neuen Beschränkungen für die Wirtschaft kommen könnte. Sorgen bereitet auch, dass Johnson & Johnson wie auch Eli Lilly die Tests ihres Corona-Impfstoffs ausgesetzt haben.

Drittes Thema neben der Berichtssaison und der Corona-Pandemie ist das Gezerre der Parteien um ein Hilfspaket, das in den Strudel des Wahlkampfs geraten ist. Teilnehmer rechnen nun mehrheitlich mit einem Paket nach den Wahlen, aber einige haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich die beiden Parteien noch zuvor einigen.

Der Inneneinrichter Bed, Bath & Beyond trennt sich von einigen Geschäften, die nicht zum Kernbereich gehören, und nimmt damit 250 Millionen Dollar ein. Abgegeben werden Christmas Tree Shops, Linen Holdings und ein Verteilzentrum. Bed, Bath & Beyond legen vorbörslich 5,4 Prozent zu.

Eine Kursexplosion erleben Allscripts Healthcare Solutions. Der Kurs schießt um 40 Prozent nach oben. Das auf Patientenaktien-Technologie spezialisierte Unternehmen verkauft sein Geschäft Careport Health an Wellsky für 1,35 Milliarden Dollar.

October 14, 2020 06:31 ET (10:31 GMT)