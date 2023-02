MARKT USA/Verhaltener Wochenauftakt - Blue Apron stürzen ab

An den US-Börsen zeichnet sich ein eher verhaltener Start in die neue Woche ab. Der S&P-Future tendiert kaum verändert, der Nasdaq-Future legt um 0,3 Prozent zu. Allerdings hatten die Nasdaq-Indizes den Handel am Freitag mit Verlusten beendet, so dass hier etwas Aufholbedarf bestehen dürfte. Im Großen und Ganzen rechnen Händler aber mit Zurückhaltung seitens der Anleger, die vor den vielbeachteten US-Verbraucherpreisen am Dienstag vermutlich kein Risiko eingehen wollten.

Ökonomen nehmen an, dass sich der Preisauftrieb im Januar im Vergleich zum Dezember verlangsamt hat. Sollte das nicht der Fall sein und die Inflation vielleicht sogar wieder gestiegen sein, dürfte das die Anleger kalt erwischen, nachdem die Inflationserwartungen zuletzt zurückgegangen waren, vermuten Beobachter. Eine überraschend hohe Inflationsrate könnte "wie eine Abrissbirne durch den Markt gehen" befürchtet Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. Und Ipek Ozkardeskaya, Senior-Analystin bei Swissquote Bank, prognostiziert, dass der Optimismus nach dem "Superbowl" am Wochenende und das aktuell vorherrschende "Goldlöckchenszenario" rasch "Furcht und Chaos" weichen müssten, sollten die Erwartungen enttäuscht werden.

Die Bilanzsaison in den USA ist zwar noch nicht beendet, doch ist die Nachrichtenlage auf Unternehmensseite am Montag noch dünn. Bisher haben 69 Prozent der im S&P-500 gelisteten Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt. Von diesen hätten wiederum 69 Prozent mit dem Gewinn je Aktie die Erwartungen des Markts übertroffen, was unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre von 77 Prozent liege, moniert John Butters, Senior Earnings Analyst bei Factset.

Unter den Einzelwerten brechen die Aktien des Kochboxenversenders Blue Apron vorbörslich um fast 17 Prozent ein. Das Unternehmen plant den Verkauf von Aktien im Wert von bis zu 70 Millionen Dollar, um - unter anderem - Schulden abzubauen.

February 13, 2023 06:31 ET (11:31 GMT)