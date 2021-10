MARKT USA/Verluste zum Wochenausklang erwartet

Mit Abgaben dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Damit droht die schwächste Handelswoche seit rund einem Jahr. Erholungsversuche waren zuletzt immer wieder gescheitert. Der Markt befinde sich im Spannungsfeld zwischen steigender Inflation und der Sorge um eine Abschwächung der konjunkturellen Erholung, heißt es. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich aktuell um 0,5 Prozent. Auf Wochensicht steht für den S&P-500 bereits ein Minus von 3,3 Prozent zu Buche.

Die Einigung auf einen US-Übergangshaushalt stützt weiterhin nur wenig. Dies hatte auch am Vortag nur für eine kurzzeitige Erholung gesorgt. Denn immer noch gibt es keine Einigung für eine geplante Erhöhung der Schuldenobergrenze, womit den USA ab Mitte Oktober weiterhin die Zahlungsunfähigkeit droht. Auch das von US-Präsident Biden geplante 1,2 Billionen Dollar schwere Infrastrukturpaket und ein sozialpolitisches Reformpaket im Volumen von 3,5 Billionen Dollar sind damit noch nicht auf den Weg gebracht.

Leichte Entspannung kommt vom Anleihemarkt, wo die Renditen etwas zurückkommen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt aktuell bei 1,49 Prozent und damit drei Basispunkte unter dem Niveau vom Vorabend.

Für einen Impuls könnten die zahlreichen anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Vorbörslich dürften dabei vor allem die persönlichen Einnahmen und Ausgaben im Fokus stehen. Dazu kommen der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für September und der Markit-Einkaufsmanger-Index für September, jeweils in zweiter Lesung. Abgerundet wird dies durch die Bauausgaben für den August.

Bei den Einzelwerten geht es vorbörslich für die Aktie von AMC Entertainment um 1,7 Prozent aufwärts. Das Unternehmen hat den Rückkauf von Schuldverschreibungen bekannt gegeben, was die jährliche Zinsbelastung senken wird. Die Papiere von Jefferies Financial Group steigen um 1,1 Prozent. Vor allem aufgrund des starken Investmentbankings steigerte das Unternehmen Einnahmen und Gewinn in seinem dritten Geschäftsquartal deutlich.

