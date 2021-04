MARKT USA/Verschnaufpause an der Wall Street erwartet

Nach der Erholung vom Mittwoch dürften die Aktienkurse in den USA am Donnerstag erst einmal mehr oder weniger auf der Stelle treten. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes tendieren vorbörslich kaum verändert. Etwas gedämpft wird die Stimmung von den steigenden Corona-Fallzahlen in vielen Ländern, die eine baldige Wiedereröffnung der Wirtschaft fraglich erscheinen lassen.

Richtungsweisend für die Wall Street dürften die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der vergangenen Woche sein, die eine Stunde vor der Startglocke veröffentlicht werden. Hier wird ein kleiner Anstieg erwartet, nachdem die Zahl der Erstanträge in der Woche davor überraschend deutlich zurückgegangen war.

Ebenfalls vorbörslich wird der Chicago Fed National Activity Index für März veröffentlicht. Nach Handelsbeginn folgen der Index der Frühindikatoren für März sowie die März-Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser.

Die Konjunkturdaten müssen sich die Aufmerksamkeit der Anleger jedoch mit einer Fülle von Unternehmensbilanzen teilen. Unter anderem legen Dow Inc., AT&T und American Airlines Zahlen vor.

Die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen von Lam Research überzeugten nicht in allen Punkten. Die Aktie tendiert vorbörslich kaum verändert. Klar positiv wird dagegen der Quartalsausweis von Qualtrics (+15,6%) aufgenommen.

