MARKT USA/Verschnaufpause an Wall Street erwartet

Nach den kräftigen Kursgewinnen zur Wochenmitte zeichnet sich am Donnerstag eine Verschnaufpause an der Wall Street ab. Die Futures auf die wichtigen US-Indizes bewegen sich in der Nähe ihrer Schlussstände vom Vortag.

Der Markt befinde sich im Spannungsfeld aus der Unterstützung durch die Notenbank und den negativen Folgen der Corona-Krise, sagen Händler. Anleger warteten gespannt auf die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte schätzen, dass in der vergangenen Woche 1,388 Millionen Amerikaner erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt haben. Das wären immerhin weniger als in der Woche davor, als 1,427 Millionen Erstanträge verzeichnet wurden.

Vor der Corona-Krise herrschte in den USA nahezu Vollbeschäftigung. Zwar ist die Arbeitslosigkeit seit ihrem Höhepunkt im April schon wieder leicht zurückgegangen, doch verharrt die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung nach wie vor auf hohem Niveau. Das zeigt, dass trotz Wiedereinstellungen immer noch Arbeitsplätze abgebaut werden. Volkswirte befürchten daher, dass die Erholung der US-Wirtschaft ins Stocken geraten ist.

Unter den Einzelwerten brechen Bed Bath & Beyond im vorbörslichen Handel um 8,7 Prozent ein, nachdem der Einzelhändler am Mittwoch nach Börsenschluss enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Weil der Verlust höher als erwartet ausfiel, schließt das Unternehmen rund 200 Filialen, womit etwa jedes fünfte Geschäft betroffen ist. Einen Ausblick auf 2020 traut sich Bed Bath & Beyond wegen der Unsicherheiten um die Corona-Krise nicht zu.

July 09, 2020 06:26 ET (10:26 GMT)