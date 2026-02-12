DAX24.858 ±0,0%Est505.980 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +2,0%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.464 +1,3%Euro1,1861 -0,1%Öl67,15 -0,6%Gold4.967 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Heidelberg Materials 604700 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX stabil -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero von Talabat belastet -- pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Blick: Kommt eine neue Shield-TV-Generation? NVIDIA-Aktie im Blick: Kommt eine neue Shield-TV-Generation?
BorgWarner: Die pragmatische Wette auf die Mobilität der Zukunft BorgWarner: Die pragmatische Wette auf die Mobilität der Zukunft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MARKT USA/Vor Inflationsdaten dominiert Zurückhaltung

13.02.26 12:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
100,12 EUR 1,36 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Applied Materials Inc.
307,05 EUR 22,05 EUR 7,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Expedia Inc.
183,84 EUR -10,88 EUR -5,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach dem Ausverkauf vom Vortag zeichnet sich am Freitag an den US-Börsen eine Stabilisierung ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich kaum verändert. Letztlich dürften aber die Daten zu den Verbraucherpreisen aus dem Januar die Richtung des Markts bestimmen. Von ihnen erhoffen sich die Marktteilnehmer Aufschluss auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank.

Wer­bung

Im Wochenverlauf veröffentlichte Arbeitsmarktdaten hatten gezeigt, dass die Beschäftigungslage in den USA noch immer gut ist. Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank waren dadurch gedämpft worden. Sollten die Preisdaten nun zeigen, dass die Inflation hartnäckig hoch bleibt, dürften sich die Aussichten auf geldpolitische Lockerungen noch weiter verringern. Aktuell rechnet die Mehrheit der Marktteilnehmer mit einer Zinssenkung frühestens im Juni.

Zur Zurückhaltung könnte beitragen, dass den US-Anlegern ein langes Wochenende bevorsteht. Die Börsen in den USA bleiben am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Eine Handelsvereinbarung zwischen den USA und Taiwan könnte die Stimmung am Freitag etwas aufhellen, ebenso wie ein Bericht, wonach geplante Beschränkungen im Handel von Technologie mit China zunächst nicht angewendet werden sollen, da beide Seiten im April ein Treffen planten.

Der Dollar legt leicht zu. Der Dollarindex gewinnt 0,1 Prozent. Am Anleihemarkt steigen die Renditen. Für die Zehnjahresrendite geht es um 1,5 Basispunkte auf 4,12 Prozent aufwärts.

Wer­bung

Unter den Einzelwerten an der Börse springen Applied Materials vorbörslich um 11 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen dank der hohen KI-Nachfrage überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat.

Auch die Quartalszahlen von Airbnb sind überraschend gut ausgefallen, was der Aktie zu einem Plus von 4,8 Prozent verhilft. Für Expedia geht es dagegen um 4,2 Prozent abwärts, obwohl das Unternehmen ebenfalls besser abgeschnitten hat als erwartet. Analysten sorgen sich jedoch, dass KI Online-Reisebüros vollständig ersetzen könnte.

Der Goldpreis tendiert etwas fester. Anleger nutzten die Verluste vom Vortag zum Einstieg, heißt es. Die Ölpreise zeigen sich ebenfalls etwas fester. Übergeordnet bremsten aber Befürchtungen eines Überangebots.

Wer­bung

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 06:21 ET (11:21 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Applied Materials Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Applied Materials Inc.

DatumRatingAnalyst
19.05.2023Applied Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2021Applied Materials KaufenDZ BANK
16.08.2019Applied Materials HoldCraig Hallum
16.08.2019Applied Materials OutperformCowen and Company, LLC
17.05.2019Applied Materials BuyB. Riley FBR
DatumRatingAnalyst
19.05.2023Applied Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2021Applied Materials KaufenDZ BANK
16.08.2019Applied Materials OutperformCowen and Company, LLC
17.05.2019Applied Materials BuyB. Riley FBR
17.05.2019Applied Materials OutperformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
16.08.2019Applied Materials HoldCraig Hallum
16.11.2018Applied Materials NeutralB. Riley FBR
29.10.2018Applied Materials NeutralB. Riley FBR
01.10.2018Applied Materials HoldDeutsche Bank AG
16.02.2017Applied Materials Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.10.2015Applied Materials UnderperformRBC Capital Markets
22.07.2013Applied Materials verkaufenExane-BNP Paribas SA
26.03.2013Applied Materials verkaufenExane-BNP Paribas SA
12.12.2012Applied Materials underperformExane-BNP Paribas SA
19.11.2012Applied Materials underperformExane-BNP Paribas SA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Applied Materials Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen