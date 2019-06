MARKT USA/Vorsicht wegen Nahostkrise und vor Wochenende

Geopolitische Risiken dürften den jüngsten Aufwärtstrend an der Wall Street am Freitag zunächst einmal abstoppen. Nach der von Zinssenkungshoffnungen geriebenen Rally in dieser Woche stehen vor dem Wochenende wohl Gewinnmitnahmen an. Am Vortag war der S&P-500 auf ein Allzeithoch gestiegen, und Teilnehmer sagen, dass eine Gegenbewegung daraufhin nichts Außergewöhnliches sei.

Es gibt indes auch einen aktuellen Belastungsfaktor mit der Krise im Nahen Osten, nachdem offenbar ein US-Angriff gegen Ziele in Iran kurzfristig gestoppt wurde. An den Märkten wird eine Eskalation befürchtet, was die sicheren Häfen attraktiv erscheinen lässt. So ist der Goldpreis am Donnerstag erstmals seit 2013 über 1.400 Dollar gestiegen.

Daneben geht weiter der Blick auf den Zustand der Konjunktur, mit den Markit-Einkaufsmanagerindizes und Immobiliendaten kurz nach Handelsstart.

Die Aktien von Unitedhealth könnten im Blick stehen, da der Konzern offenbar für rund 3,2 Milliarden US-Dollar die Equian LLC, einen Zahlungsdienstleister im US-Gesundheitssektor kaufen will.

