MARKT USA/Vorsichtige Erholung an Wall Street möglich

Nach dem Absturz zum Wochenschluss in Reaktion auf wechselseitig neue Zollankündigungen im US-chinesischen Handelskonflikt stehen die Zeichen an der Wall Street am Montag auf leichte Erholung. Der Aktienterminmarkt deutet einen Handelsbeginn am Kassamarkt rund 1 Prozent über Freitagsschluss an. Stützend wirken Aussagen von US-Präsident Donald Trump während des G7-Gipfels in Biarritz. Demnach will Peking eine "Rückkehr an den Verhandlungstisch". Trump beruft sich dabei auf chinesische Regierungsvertreter. "Wir sind bereit, die Probleme durch Verhandlungen und Kooperation auf eine ruhige Art und Weise zu lösen", sagte auch Chinas Vizepremierminister Liu He.

Doch sehen Händler in den sich andeutenden Aufschlägen nur eine leichte Erholungsbewegung auf die Baisse vom Wochenschluss. Denn von einer Lösung im Handelsstreit könne keine Rede sein. Die Abwertung des Renminbi spreche eine deutliche Sprache. Der Außen-Yuan in Hongkong geht aktuell auf einem Elfjahrestief um und könnte US-Präsident Donald Trump damit weitere Munition für Maßnahmen gegen China liefern.

Investoren verlören das Vertrauen in die Art und Weise, wie beide Seiten den Handelskrieg angingen, und zweifelten, ob eine Lösung bald erreicht werden könne, sagt Analyst und Dozent Peter Atwater von der Universität William & Mary in Williamsburg. "Vertrauen erfordert die Wahrnehmung von Sicherheit und Kontrolle. Aktienanleger sehen keines von beiden."

August 26, 2019 06:21 ET (10:21 GMT)