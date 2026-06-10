MARKT USA/Vortagesverluste dürften zum Teil wieder wettgemacht werden

An den US-Börsen zeichnet sich am Donnerstag ein festerer Handelsauftakt ab. Damit dürften die Aktienkurse einen Teil ihrer Verluste vom Vortag wettmachen. Bei Aktien mit KI-Fantasie deutet sich eine Erholung an. Nvidia, Intel, AMD, Micron oder Marvell werden auf Nasdaq.com zwischen 1,5 und rund 4 Prozent höher gesehen.

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Unterstützung kommt vom Ölpreis, der ungeachtet der andauernden Scharmützel zwischen den USA und dem Iran leicht nachgibt. Aktuell verbilligt sich das Barrel Brentöl um 0,7 Prozent auf 92,50 Dollar. Das lindert Inflationsängste und Zinserhöhungsspekulationen, was sich wiederum in sinkenden Marktzinsen niederschlägt. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sinkt um 1 Basispunkt auf 4,53 Prozent. Der Dollar tendiert gut behauptet.

An Konjunkturdaten werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Erzeugerpreise für Mai veröffentlicht. Die bereits am Mittwoch veröffentlichten Verbraucherpreise waren im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, was den Markt darin bestärkte, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen noch nicht erhöhen dürfte. Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf gelten mittlerweile aber als wahrscheinlicher als noch vor einigen Wochen angesichts der hartnäckig hohen Inflation bei einer gleichzeitig guten Beschäftigungslage.

Unternehmensseitig hat Oracle Bedenken hinsichtlich der Rentierlichkeit der massiven KI-Investitionen neue Nahrung gegeben. Oracle plant, im Fiskaljahr 2027 bis zu 40 Milliarden Dollar aufzunehmen, neben Anleihen auch noch durch Ausgabe neuer Aktien. Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal des Softwarekonzerns hatten zwar die Erwartungen von Analysten übertroffen, doch geht Oracle davon aus, dass die Kosten für den Ausbau von Datenzentren im laufenden Geschäftsjahr die Marge drücken werden. Die Aktie fällt vorbörslich um 7 Prozent.

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Die Augen der Anleger sind ferner auf Spacex gerichtet. Das Unternehmen wird voraussichtlich am heutigen Donnerstag den Ausgabekurs für den am Freitag geplanten Börsengang bekanntgeben. SpaceX strebt einen Preis von 135 Dollar ja Aktie an. Sollte es so kommen, würden rund 75 Milliarden In die Kasse des Raumfahrt- und KI-Konzerns gespült und SpaceX insgesamt auf eine Bewertung von etwa 1,7 Billionen Dollar kommen. Die entspräche einer extrem hohen Bewertung mit dem 93-fachen des Jahresumsatzes.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 06:52 ET (10:52 GMT)