MARKT USA/Wall Street blickt mit Optimismus nach Jackson Hole

Nach der Stabilisierung des Vortages stellen sich Händler am Donnerstag auf moderat steigende Kurse an der Wall Street ein. Der Aktienterminmarkt lässt auf etwas festere Eröffnungskurse am Kassamarkt schließen. Das Zinsthema bleibt dominierend, denn das alljährliche Treffen der Notenbanker in Jackson Hole beginnt heute. US-Notenbank Jerome Powell spricht allerdings erst am Freitag, er dürfte sich eher falkenhaft äußern, was nicht so sehr nach dem Geschmack der Aktienanleger sein dürfte. "Die Nervosität, die zu Beginn der Woche die Indizes erfasste, hat sich in Grenzen gehalten. Die Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter anheben wird, um die Inflation zu bekämpfen, ist bereits bis zu einem gewissen Grad eingepreist", sagt Marktanalystin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown.

Marktbeobachter suchen nach Kaufargumenten und werden in China und Deutschland, der zweit- bzw. viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, fündig. China hat eine Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung der schwächelnden Wirtschaft angekündigt. Und in Deutschland sind sowohl BIP-Daten als auch der Ifo-Geschäftsklimaindex besser als erwartet ausgefallen. Ob die Schlagzeilen aber wirklich Hoffnung für die globale Konjunktur verbreiten, bezweifeln einige Marktteilnehmer. Denn die Maßnahmen in China belegten ja gerade den trüben Zustand der chinesischen Volkswirtschaft und der Ifo in Deutschland sei das dritte Mal in Folge gesunken. Die Umsätze an den US-Börsen liegen aktuell 26 Prozent unter dem Durchschnitt für 2022 und damit so niedrig, dass nicht jede Marktbewegung schlüssig erklärt werden kann.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/thl

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2022 06:20 ET (10:20 GMT)