MARKT USA/Wall Street dürfte Aufschläge konsolidieren

Nach den Aufschlägen des Vortages im Gefolge überraschend starker Konjunkturdaten dürfte die Wall Street am Mittwoch wenig verändert in den Handel gehen. Händler vermissen neue Impulse angesichts des Umstandes, dass sich die Indizes schon wieder in Richtung ihrer Rekordstände bewegen. An Konjunkturdaten werden lediglich die Baubeginne bzw. -genehmigungen für Oktober veröffentlicht. Insgesamt bleibe das Umfeld für Aktien aber günstig - trotz der Zinsfantasien, heißt es. "Aktien werfen deutlich mehr ab als Anleihen", sagt Investmentstratege Edward Park von Brooks Macdonald. Die Angst, etwas zu verpassen, sei noch immer vorhanden.

November 17, 2021 06:21 ET (11:21 GMT)