DAX25.311 +0,1%Est506.155 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -0,9%Nas22.878 -1,2%Bitcoin56.031 -2,0%Euro1,1801 ±0,0%Öl72,21 +1,8%Gold5.181 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Gewinne ein -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
RBC Capital Markets: Outperform für Airbus SE-Aktie RBC Capital Markets: Outperform für Airbus SE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MARKT USA/Wall Street dürfte mit leichten Abgaben starten

27.02.26 11:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
115,04 EUR 10,06 EUR 9,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
76,50 EUR 5,15 EUR 7,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,44 EUR -0,22 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paramount Skydance
10,50 EUR 1,00 EUR 10,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
23,72 EUR -0,65 EUR -2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einer leicht negativen Tendenz dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Aktuell geht es für den Future auf den S&P-500 um 0,4 Prozent nach unten. Weiter drücken die Nachwirkungen der Nvidia-Geschäftszahlen auf das Sentiment. Obwohl der Chiphersteller klar besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt hat, bleiben weiterhin Bedenken bezüglich der schnell zunehmenden Konkurrenz, der Nachhaltigkeit der stark steigenden Kundennachfrage und der Unsicherheit darüber, wann es nachhaltige Renditen geben wird. Die Nvidia-Aktie erhöht sich vorbörslich um 0,4 Prozent und holt damit nur einen kleinen Teil des kräftigen Vortagesminus wieder auf.

Wer­bung

Für einen Impuls könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Neben den vorläufigen Verbraucherpreisen für Februar stehen auch die Erzeugerpreise für Januar, der Index der Einkaufsmanager Chicago für Februar sowie die Bauausgaben für November und Dezember auf der Agenda.

Die Paramount-Aktie steigt um 9,2 Prozent. Der Konzern geht als Sieger aus dem Bieterwettstreit um Warner Bros. Discovery hervor. Netflix erklärte, der Streamingdienst werde das jüngste Angebot für den Hollywood-Studiobetreiber nicht mitgehen. Netflix reagierte damit auf die Entscheidung der Warner-Führung, das Angebot von Paramount von 31 Dollar pro Aktie für das gesamte Unternehmen als dem Netflix-Angebot für die Film- und Fernsehstudios von Warner und den Streamingdienst HBO Max überlegen einzustufen. Die Warner-Aktie verliert 2,1 Prozent, die Netflix-Titel legen dagegen um 7,2 Prozent zu.

Die Aktien von Dell steigen um 11,2 Prozent. Das Technologieunternehmen meldete für das vierte Quartal einen Umsatzsprung von 39 Prozent, angetrieben durch das Geschäft mit KI-Servern. Dieses Wachstum dürfte sich weiter fortsetzen, da das Unternehmen mitteilte, dass es im vergangenen Quartal Aufträge für KI-optimierte Server im Wert von 64 Milliarden US-Dollar abgeschlossen habe.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 05:55 ET (10:55 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Dell Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dell Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dell Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
26.02.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
26.02.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen