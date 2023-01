MARKT USA/Wall Street dürfte mit leichten Abschlägen starten

Die Wall Street dürfte am Dienstag etwas leichter in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich 0,4 Prozent nach. Im Fokus steht weiter die zur Wochenmitte anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank. Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England folgen am Donnerstag.

Am Markt wird allgemein erwartet, dass die Fed die Zinssätze um 25 Basispunkte anheben wird und damit einen weiteren Gang zurückschaltet nach den zuletzt kräftigen Erhöhungen um 50 und 75 Basispunkte im vergangenen Jahr. Hinweise erhofft man sich am Markt vor allem über den künftigen Zinskurs der US-Notenbank.

"Wir bezweifeln, dass die Fed bei ihrer Sitzung mit einer taubenhaften Überraschung aufwarten wird, aber das bevorstehende Ende der Zinserhöhungen ist dennoch positiv für die Risikobereitschaft", so Willem Sels, Global Chief Investment Officer bei HSBC Global Private Banking & Wealth.

Zudem läuft die Berichtssaison auf vollen Touren. Unter anderem legen United Parcel Service, General Motors, Pfizer und Exxon Mobil noch vor Handelsbeginn Quartalszahlen vor.

Konjunkturseitig wird vor der Startglocke der Arbeitskostenindex für das vierte Quartal veröffentlicht. Zudem stehen der Einkaufsmanager-Index Chicago für Januar sowie der Index des Verbrauchervertrauens ebenfalls für Januar auf der Agenda. Erst nach Handelsschluss werden noch die wöchentlichen API-Daten zu den US-Rohöllagerbeständen publiziert.

Unter den Einzelwerten geben NXP Semiconductors vorbörslich 4,7 Prozent nach. Der niederländische Halbleiterkonzern hatte die Markterwartung im vierten Quartal zwar geschlagen mit einem Gewinnsprung von 17 Prozent bei zugleich um 9 Prozent verbesserten Umsätzen; allerdings fiel der Ausblick etwas verhaltener aus.

Whirlpool (+3,0%) plant im laufenden Jahr Kosteneinsparungen zwischen 800 und 900 Millionen Dollar. Der Hersteller von Haushaltsgeräten rechnet zudem 2023 mit Erlösrückgängen von 1 bis 2 Prozent.

