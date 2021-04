MARKT USA/Wall Street dürfte nach Rekordjagd konsolidieren

Nach der erneuten Rekordjagd zum Wochenschluss stehen die Zeichen am Montag an der Wall Street auf Konsolidierung. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Anlegern steht eine ereignisreiche Woche bevor: So öffnen JP Morgan, Goldman Sachs und Wells Fargo am Mittwoch ihre Bücher, am Donnerstag folgen Bank of America und Citigroup. Zwar haben Volkswirte der Societe Generale ihre Schätzung für das Wirtschaftswachstum in den USA 2021 gerade angehoben. Der Blick auf wichtige Volkswirtschaften wie die EU oder Indien mit steigenden Infektionszahlen mache aber Sorgen, heißt es.

Nervosität herrscht auch wegen den am Dienstag anstehenden Verbraucherpreisen, nachdem die US-Erzeugerpreise zuletzt mächtig angezogen hatten. Zwar hatte die US-Notenbank in der jüngsten Vergangenheit immer wieder erklärt, dass sich Preisanstiege als vorübergehend erweisen dürften und sie gegen solche nicht vorgehen werde. Aber ein gewisses Misstrauen bleibt unter Anlegern. "All diese Dinge müssen in einer Art Goldilock-Manier ablaufen, damit die aktuellen Gewinne Bestand haben", sagt Chefinvestmentstratege Edward Park von Brooks Macdonald. Auch Park spricht von Zweifeln wegen der jüngsten Zuwächse am Aktienmarkt.

April 12, 2021 06:20 ET (10:20 GMT)