MARKT USA/Wall Street dürfte Rally fortsetzen

Die Wall Street dürfte am Montag im Plus starten und damit die Gewinne vom vergangenen Freitag ausbauen. Zu Wochenschluss hatte der S&P-500 Rekordniveau erreicht. Getrieben wird der Markt aktuell von der Hoffnung auf einen bald verfügbaren Impfstoff gegen Covid-19. In der vergangenen Woche waren es Pfizer mit dem Partner Biontech, die die Märkte mit positiven Testergebnissen nach oben trieben. Nun warten die Anleger auf weitere positive Meldungen. So dürfte in Bälde der Wettbewerber Moderna mit neuen Studienergebnissen aufwarten, die Aktie gewinnt vorbörslich 4,6 Prozent.

Allerdings könnte sich im Weiteren die Aufwärtsbewegung als steinig erweisen, wenn sich die Teilnehmer ins Bewusstsein rufen, wie langwierig der Prozess zur Herstellung ausreichender Mengen an Impfstoff ist. Vorbörslich wird noch der Empire State Manufacturing Index für November publiziert.

November 16, 2020