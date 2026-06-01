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MARKT USA/Wall Street dürfte sich Feierlaune anschließen - SpaceX vorbörslich sehr fest

15.06.26 12:24 Uhr

DOW JONES--Die Wall Street dürfte sich am Montag in den Reigen der global sehr festen Börsen einreihen. Die Aktienmärkte feiern die Einigung auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs - vor allem aber die für Freitag geplante Öffnung der Seestraße von Hormus. Die Ölpreise fallen in der Folge um über 5 Prozent.

"Die Euphorie hält sich heute Morgen an den Märkten, denn nach 107 Tagen und einer scheinbar endlosen Zahl von Fehlalarmen haben wir endlich ein Abkommen zwischen den USA und Iran zur Beendigung des Krieges und zur Öffnung der Straße von Hormus", fasst Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank die Stimmung zusammen.

Die stark gesunkenen Ölpreise dämpfen Inflationssorgen, was für zusätzliche Spannung bei den in dieser Woche stattfindenden Notenbanksitzungen sorgt. Von der US-Notenbank wird am Mittwoch zwar kein Zinsschritt erwartet, am Zinsterminmarkt ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September allerdings um knapp 10 Prozentpunkte auf gut 25 Prozent gesunken. Entsprechend sinken die Renditen am Anleihemarkt, im Zehnjahresbereich um 4 Ticks auf 4,45 Prozent,

Unter den Einzelwerten gilt der Fokus klar dem Börsenneuling SpaceX. Nach dem fulminanten Start am Freitag mit einem Kursplus von rund 20 Prozent gegenüber dem Ausgabekurs, deuten sich auf Nasdaq.com weitere Gewinne an. Das Papier wird 6 Prozent höher gestellt auf gut 170 Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 06:25 ET (10:25 GMT)