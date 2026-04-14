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MARKT USA/Wall Street dürfte Verschnaufpause einlegen

15.04.26 12:13 Uhr
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Aktien
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Die US-Börsen dürften zum Start in den Mittwochshandel auf der Stelle treten. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine kaum veränderte Eröffnung am Kassamarkt an. Stimmungstützend wirken weiter optimistische Erwartungen an Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Nachdem erste Gespräche am Wochenende ergebnislos abgebrochen worden waren, hat US-Präsident Trump nun die Möglichkeit einer zweiten Gesprächsrunde angedeutet. Das Ende des Kriegs sei "sehr nahe", sagte er.

Die am Vortag kräftig gefallenen Ölpreise legen aktuell leicht zu, liegen aber weiter klar unter der Marke von 100 Dollar. Der Preis für ein Barrel Brentöl steigt aktuell um 1,5 Prozent auf gut 96 Dollar. Der Dollar tendiert gut behauptet. Am US-Anleihemarkt steigt die Zehnjahresrendite um 1 Basispunkt auf 4,26 Prozent. Gold verbilligt sich um 1 Prozent auf 4.794 Dollar je Feinunze.

Konjunkturdaten dürften eher wenig bewegen, nachdem am Vortag unerwartet günstig ausgefallene Erzeugerpreisdaten Inflations- und somit Zinserhöhungserwartungen etwas gelindert hatten. Noch vor Handelsbeginn werden der Empire State Manufactoring Index und Import- und Exportpreise für März veröffentlicht. Im Späthandel steht der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank auf dem Kalender.

Auf Unternehmensseite veröffentlichen mit der Bank of America und Morgan Stanley zwei weitere große US-Banken Geschäftszahlen. Beide Aktien tendieren vorbörslich wenig verändert.

Broadcom rücken im vorbörslichen Handel um 2,8 Prozent vor, nachdem der Chiphersteller den Ausbau seiner Partnerschaft mit Meta bekanntgegeben hat. Broadcom wird die Facebook-Mutter in noch größerem Umfang mit speziell angefertigten KI-Chips beliefern. Meta tendieren behauptet.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 06:14 ET (10:14 GMT)

In eigener Sache

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16.03.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
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02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
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12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

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