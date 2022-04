MARKT USA/Wall Street dürfte vor Fed-Protokoll im Abwärtsmodus bleiben

Die Wall Street dürfte am Mittwoch nahtlos an die Vortagesverluste anknüpfen. Allerdings dürfte sich die Abwärtsdynamik etwas verringern, der Aktienterminmarkt deutet eine leichter Handelseröffnung am Kassamarkt an. Gleichzeitig steigen die Rentenrenditen im Vorfeld der Veröffentlichung des Fed-Protokolls (20:00h MESZ) auf Dreijahreshochs. Im Handel geht man mit Blick auf das Sitzungsprotokoll davon aus, dass die US-Notenbank Pläne zur Verringerung ihrer aufgeblähten Bilanz diskutiert haben dürfte.

Chefvolkswirt Ian Shepherdson von Pantheon Macroeconomics glaubt, das Fed-Protokoll werde zeigen, dass die Notenbanker deutlich stärker über den Inflationsdruck besorgt gewesen seien als noch ein Monat zuvor. "Tag für Tag, Gouverneur für Gouverneur überrascht die Fed weiterhin", sagt Chefökonom Samy Chaar von Lombard Odier. Am Vortag hatten sich Notenbankvertreter, die eher als taubenhaft gelten, klar falkenhaft geäußert.

Im Handel wird zudem betont, dass sich über Nacht bei den übrigen Belastungen neben der Geldpolitik nichts geändert habe. Die Eskalation im Ukraine-Krieg mit den offensichtlich russischen Gräueltaten dürfte immer neuen Russland-Sanktionen den Weg ebnen. Die USA wollen am Mittwoch ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland bekannt geben und dabei auch "jegliche neue Investition" in dem Land verbieten.

