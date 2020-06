MARKT USA/Wall Street dürfte vor zweiter Welle in die Knie gehen

An der Wall Street bleibt alles, wie es ist: Wurde am Vortag dank positiver Wirtschaftsdaten Konjunkturerholung gespielt, überwiegen am Mittwoch schon wieder die Sorgen über eine zweite Infektionswelle mit dem Coronavirus. Der Markt bleibt gefangen in diesem Muster. Der Aktienterminmarkt suggeriert einen schwächeren Beginn am Kassamarkt. Da der Markt in den vergangenen acht Sitzungen sechsmal im Plus geschlossen hat, sprechen einige Teilnehmer von Gewinnmitnahmen. Als Anlass dienen Neuinfektionen in den Bundesstaaten Arizona, Texas und Kalifornien auf Rekordniveau im Tagesvergleich. Die Gouverneure aus Texas und Florida wollen nun die Richtlinien zum Schutz der Bevölkerung verschärfen. Auch in Kalifornien drohen Verschärfungen der Regeln und neue Stillstände.

"Wenn dies noch schlimmer und endemischer wird, werden in einigen Staaten wieder Abriegelungsmaßnahmen ergriffen werden. Die USA weisen so ziemlich die schlimmste Todesrate aller großen entwickelten Volkswirtschaften auf", warnt Investmentstratege Charles Hepworth von GAM Holding. Der führende Seuchenexperte der Bundesregierung, Anthony Fauci, bezeichnete die jüngsten Fallzahlen in Florida, Texas und Arizona als "beunruhigende Welle".

