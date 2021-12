MARKT USA/Wall Street dürfte Vortagesverluste ausbauen

Die Wall Street dürfte die Vortagesverluste am Dienstag noch etwas ausbauen. Der Aktienterminmarkt deutet einen etwas leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Die US-Notenbank steigt am Dienstag in ihre zweitägige Sitzung ein, an deren Ende eine Beschleunigung der geldpolitischen Straffungen stehen dürfte. Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus scheinen Anleger nun doch etwas kalte Füße zu bekommen, nachdem zuvor die in Aussicht gestellten Straffungen der Geldpolitik nicht sonderlich belastet hatten. Doch mit Omikron ändere sich die Lage, heißt es nun. "Es ist ein ziemlich schwieriges Umfeld für den Markt", sagt Portfolioverwalter Hani Redha von PineBridge Investments. Denn die neue Mutation dürfte die globale Konjunkturerholung bremsen.

December 14, 2021 06:19 ET (11:19 GMT)