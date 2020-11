MARKT USA/Wall Street dürfte weiter zulegen

Weiter nach oben dürfte es am Dienstag an der Wall Street gehen. Die Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Impfstoff gegen das Coronavirus und eine deutliche wirtschaftliche Erholung im Jahr 2021 treiben die Kurse weiter an. Zudem macht US-Präsident Donald Trump den Weg für die Übergabe der Amtsgeschäfte an den Wahlsieger Joe Biden frei - womit ein weiterer Unsicherheitsfaktor verschwindet.

Die US-Behörde General Services Administration (GSA) solle "tun, was getan werden muss", um Bidens Übergangsteam zu unterstützen, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Gleichwohl gesteht Trump seine Niederlage weiterhin nicht ein. Auch das Biden offenbar die ehemalige US-Notenbankchefin Janet Yellen zur neuen Finanzministerin machen will kommt bei den Investoren gut an und hatte der Wall Street bereits im späten Handel am Vortag zusätzlichen Schub verliehen.

Eine der ersten Entscheidungen von Yellen könnte die Verlängerung einer Reihe von Maßnahmen sein, die die US-Notenbank und das Finanzministerium im Frühjahr beschlossen hatten. In der vergangenen Woche hatte Finanzminister Steven Mnuchin es abgelehnt, mehrere gemeinsam mit der Fed eingerichtete Notfallkreditprogramme zu verlängern, die am 31. Dezember auslaufen sollen. "Sie hat deutlich gezeigt, dass sie bereit ist, die Abwärtsrisiken für die Wirtschaft zu minimieren", sagt Eric Barthalon, Global Head of Capital Markets Research bei der Allianz. "Dies sind gute Nachrichten aus Sicht der Märkte.

Der Future auf den S&P-500 gewinnt aktuell 0,9 Prozent. Für Bewegung könnte auch der anstehende Index des Verbrauchervertrauens für den November sorgen, der eine halbe Stunde nach der Startglocke veröffentlicht wird. Hier wird mit einem leichten Rückgang gerechnet.

Für die Nutanix-Aktie geht es vorbörslich um 10,5 Prozent nach oben. Der Hersteller von Cloud-Software hatte im ersten Geschäftsquartal einen niedrigeren Verlust als von den Analysten erwartet verbucht. Die Titel von Urban Outfitters verlieren 2,1 Prozent, obwohl die Quartalsergebnisse des Einzelhändlers gut ausfielen. Dies dürfte an Gewinnmitnahmen liegen, da die Aktie zuletzt deutlich gestiegen ist. Die Blicke dürfte sich zudem auf das von der neuen Corona-Welle beeinträchtigte Weihnachtsgeschäft richten.

