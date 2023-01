MARKT USA/Wall Street dürfte zweitägige Gewinnserie beenden

Nach einer zweitägigen Gewinnserie stellen sich Marktteilnehmer am Dienstag auf fallende Kurse ein. Der Aktienterminmarkt lässt auf etwas leichtere Eröffnungskurse am Kassamarkt schließen. Für weiter steigende Kurse bedürfe es entsprechender Impulse. Denn der S&P-500 hat in den beiden vorherigen Sitzungen um 3,1 und im Kalenderjahr 2023 bereits um 4,7 Prozent angezogen. Impulse könnte die laufende Berichtsperiode liefern. Im Vorfeld wichtiger Geschäftsausweise ist die Kaufneigung aber nicht sehr ausgeprägt.

Die Unternehmen müssten liefern, heißt es. Dabei stünden aber vor allem die Ausblicke im Fokus. Denn die Gewinnerwartungen der Unternehmen stellen einen wichtigen Gradmesser bei der Frage, ob die US-Konjunktur in die Rezession abrutscht. Am Dienstag berichten unter anderem General Electric, Johnson & Johnson, 3M Co, Raytheon Technologies, Travelers, Verizon Communications, Lockheed Martin und nach Börsenschluss am Abend noch Microsoft sowie Texas Instruments.

"Eine Reihe von Unternehmensberichten steht uns bevor und wir werden endlich die Gelegenheit haben, zu sehen, wie stark sich das sinkende Verbrauchervertrauen und die schwindenden Ausgaben auf die Gewinne der globalen Giganten ausgewirkt haben, sowohl die der alten als auch der neuen Garde", sagt Analystin Danni Hewson von AJ Bell.

Neben den Unternehmensberichten könnten auch die Konjunkturdaten des Tages neue Einblicke zum Zustand der US-Wirtschaft gewähren. Im frühen Handel werden die Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungsgewerbe und Industrie im Januar veröffentlicht. Unabhängig von den anstehenden Wirtschaftsdaten setzt der Markt im aktuellen Zinserhöhungszyklus auf eine weitere Anhebung um diesmal nur noch 25 Basispunkte in der kommenden Woche. Doch ist diese Verlangsamung des Zinserhöhungstempos eingepreist und stützt daher nicht mehr.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2023 05:56 ET (10:56 GMT)