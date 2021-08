MARKT USA/Wall Street dürften Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen

Nach der Verschnaufpause zum Wochenauftakt im Zuge von Konjunktursorgen dürfte es am Dienstag an den US-Börsen wieder aufwärts gehen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine etwas festere Eröffnung an der Wall Street an. Die bisher überwiegend sehr gut verlaufene Bilanzsaison stimme die Anleger optimistisch, dass die Kurse weiter steigen könnten, sagen Marktteilnehmer. Sie verweisen auch auf die noch immer lockere Geldpolitik der wichtigen Zentralbanken und Konjunkturdaten, die von einem fortgesetzten Wachstum zeugten. Allerdings gibt es auch skeptische Stimmen, die auf die Delta-Variante des Coronavirusverweisen, die auch in den USA auf dem Vormarsch ist zu neuen Restriktionen führt. In verschiedenen Region der USA wurde die Maskenpflicht wieder eingeführt. Und aus China werden neue Massentests in Wuhan gemeldet und damit in der Stadt, wo die Krankheit zuerst entdeckt wurde.

In den USA wird als einziges Konjunkturdatum von Bedeutung der Auftragseingang der Industrie aus dem Juni veröffentlicht. Es wird erwartet, dass die Auftragseingänge nicht mehr ganz so stark gewachsen sind wie im Mai. Geschäftszahlen kommen am Dienstag unter anderem von Eli Lilly, KKR, Conocophillips und Marriott. Schon am Vorabend haben Arista Networks und Take-Two Interactive Zahlen vorgelegt. Bei Take-Two (vorbörslich -4,5%) verlief das erste Geschäftsquartal besser als gedacht, allerdings bekräftigte der Anbieter von Online-Spielen seinen Ausblick nur. Überraschend gut lief es auch für Arista, die vorbörslich noch nicht gehandelt werden, nachbörslich aber um 1,1 Prozent fielen. Hier belasteten nach Meinung von Marktbeobachtern Aussagen des CEO Jayshree Ullal über Komponenten-Knappheit.

Translate Bio springen um fast 30 Prozent. Der französische Pharmakonzern Sanofi wird das US-Biotech-Unternehmen für 3,2 Milliarden Dollar kaufen.

