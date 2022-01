MARKT USA/Wall Street erneut mit Abschlägen erwartet

An der Wall Street zeichnen sich zum Start in die neue Handelswoche erneut Verluste ab, nachdem sich bereits am Freitag die Talfahrt an den Börsen fortgesetzt hatte. Die anhaltenden Zinsängste hatten in der Vorwoche für kräftigen Abgabedruck gesorgt. Vor allem zinssensible Technolgiewerte wurden von den Anlegern abverkauft. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 gibt aktuell um 0,5 Prozent nach.

Im Fokus der Anleger stehen die Sitzung der US-Notenbank zur Wochenmitte und ihre Reaktion auf die extrem hohe Inflation. Mit Spannung wird auf die Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell gewartet. Mehrheitlich wird davon ausgegangen, dass die Notenbank ihre Leitzinsen dieses Mal noch bei 0 bis 0,25 Prozent bestätigen wird. Eine erste Zinserhöhung und der Beginn der Reduzierung der Notenbankbilanz werden dann für die Sitzung im März erwartet.

Konjunkturseitig wird noch vor Handelsbeginn der Chicago Fed National Activity Index für den Dezember veröffentlicht. Kurz nach der Startglocke stehen dann die Markit-Einkaufsmanagerindizes für den Service-Sektor und das verarbeitende Gewerbe für Januar auf der Agenda.

Unter den Einzelwerten rücken Peloton vorbörslich 0,5 Prozent vor. Ein aktivistischer Investor fordert, dass das Unternehmen den CEO entlässt und einen Verkauf des Unternehmens prüft, nachdem die Aktien des Herstellers von Fitness-Rädern um mehr als 80 Prozent von ihrem Höchststand gefallen sind. Mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, Blackwells Capital halte weniger als 5 Prozent an Peloton und wolle die Entlassung von CEO John Foley fordern sowie den Verkauf des Unternehmens. Der Investor glaube, dass Peloton ein attraktives Übernahmeziel für größere Technologie- oder Fitnessunternehmen sein könnte, so die Personen.

