MARKT USA/Wall Street etwas fester erwartet

Die US-Börsen dürften am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel starten, nachdem sich innenpolitisch im Schuldenstreit eine Lösung abzeichnet und außenpolitisch die Beziehungen zu China wieder besser zu werden scheinen. Auch hat der Anstieg der Anleiherenditen ein vorläufiges Ende gefunden, wovon besonders die als zinssensitiv geltenden Technologiewerte profitieren dürften. Sie hatten überdurchschnittlich stark unter den hohen Marktzinsen gelitten.

Und nicht zuletzt haben Russland und die USA angesichts der Anspannung und stark gestiegener Preise auf dem Energiemarkt versichert, genug Energie liefern zu können, um negative Folgen für die Konjunktur zu vermeiden. Das lässt die Preise für Öl und Erdgas etwas zurückkommen, was wiederum Inflationsängste lindert.

An Konjunkturdaten wird am Donnerstag nur die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Beobachter rechnen mit einer Abnahme der Anträge. Ob die Daten allerdings Akzente setzen werden, ist fraglich. Der am Mittwoch veröffentlichte überraschend starke Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP verpuffte. Die Akteure warten auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September, der für Freitag angekündigt ist.

Unter den Einzelwerten an der Börse legen Twitter vorbörslich um 1,9 Prozent zu, nachdem das Unternehmen den Verkauf des Werbeunternehmens Mopub für 1,05 Milliarden Dollar an Applovin Corp (+9,5%) angekündigt hat. Gut kommen auch Quartalszahlen von Levi Strauss (+4%) an.

October 07, 2021