MARKT USA/Wall Street etwas fester erwartet

Die Wall Street dürfte am Dienstag mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,3 Prozent zu. Marktteilnehmer verweisen auf ein wieder ruhigeres Umfeld an den Energiemärkten. Zudem dürften sich die Anleger mit Blick auf die im Wochenverlauf anstehenden Arbeitsmarktdaten eher zurückhalten, heißt es.

Zu Wochenbeginn hatten kräftig gestiegene Ölpreise Inflationssorgen geschürt und erneute Spekulationen über die weitere Zinspolitik der US-Notenbank ausgelöst. Dem standen jedoch schwächere Konjunkturdaten gegenüber.

Am Dienstag werden Daten zum Auftragseingang in der Industrie für Februar veröffentlicht. Ökonomen erwarten hier einen Rückgang um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Zudem äußern sich einige US-Notenbanker. Erst nach Handelsschluss werden die wöchentlichen Rohöllagerbestandsdaten des privaten American Petroleum Institute (API) vorgelegt.

Unter den Einzelwerten knicken Virgin Orbit vorbörslich um 23,4 Prozent ein. Nach dem gescheiterten Raketenstart im Januar ist Virgin Orbit insolvent. Das Raumfahrt- und Satellitenunternehmen des britischen Milliardärs Richard Branson beantragte eigenen Angaben zufolge bei einem US-Konkursgericht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nach Chapter 11.

Bei AMC Entertainment geben die A-Aktien um 27,0 Prozent nach. Der Kinobetreiber hatte einem Vergleich zugestimmt, der sich auf einen Rechtsstreit mit Aktionären über eine Aktienumwandlung bezog. Die Bedingungen des Vergleichs machten den Weg frei für den Vorschlag, AMC-Vorzüge in Stammaktien zu wandeln - zusammen mit einer Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1 und der Möglichkeit, mehr Aktien zu verkaufen.

April 04, 2023 06:22 ET (10:22 GMT)