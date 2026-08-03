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MARKT USA/Wall Street etwas fester erwartet - Palantir haussieren

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An den US-Börsen zeichnen sich am Dienstag kleine Kursgewinne zum Handelsauftakt ab. Anleger seien nach wie vor verhalten optimistisch, was die Beendigung des Iran-Kriegs angehe, so Marktteilnehmer. Der S&P-Future steigt vorbörslich um 0,1 Prozent. Der Nasdaq-Future gewinnt 0,6 Prozent, gestützt auch vom Kurssprung der Palantir-Aktie. Diese macht im vorbörslichen Handel einen Satz um gut 17 Prozent, nachdem der Anbieter von Software und Dienstleistungen der Systemanalyse überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Der Ausblick auf das laufende Jahr übertraf ebenfalls die Schätzungen von Analysten. Zudem hob Palantir die Ziele für 2026 an.

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Die Ölpreise machen etwas Boden gut. Sie hatten am Montag kräftig nachgegeben, nachdem US-Präsident Donald Trump behauptet hatte, er habe geplante Angriffe auf iranische Ziele abgesagt, um stattdessen wieder mit Teheran zu verhandeln. Der Iran dementierte indessen Verhandlungen mit den USA. Aktuell verteuert sich das Barrel Brentöl um rund 3 Prozent auf gut 86 Dollar.

Am Anleihemarkt legen die am Vortag gesunkenen Renditen wieder leicht zu. Die Zehnjahresrendite steigt um 2 Basispunkte auf 4,70 Prozent. Der Dollar tendiert gut behauptet.

Unter den Konjunkturdaten des Tages gilt das Interesse den Daten zu den offenen Stellen (Job Openings and Labor Survey - Jolts) aus dem Juni. Sie bilden den Auftakt einer Reihe von Arbeitsmarktdaten in dieser Woche: Am Mittwoch wird der Juli-Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP veröffentlicht, am Donnerstag folgen die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und am Freitag der offizielle Arbeitsmarktbericht für Juli. Die Beschäftigungslage ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet.

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Neben den Jolts-Daten werden am Dienstag die Handelsbilanz und der Auftragseingang der US-Industrie, jeweils aus dem Juni, veröffentlicht.

Sie müssen sich die Aufmerksamkeit der Anleger mit zahlreichen Quartalsausweisen bedeutender Unternehmen teilen. Unter anderem werden Spotify, Merck & Co, Pfizer und McDonald's Zahlen vorlegen. Nach Börsenschluss wird Spacex erstmals seit dem Börsengang Geschäftszahlen veröffentlichen.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2026 06:14 ET (10:14 GMT)

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