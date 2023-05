MARKT USA/Wall Street etwas fester gesehen - Impulse fehlen

Nach Tagen der Stagnation und der Richtungslosigkeit könnte es am Freitag an der Wall Street leicht nach oben gehen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Doch für einen echten Trendwechsel nach oben fehlt es weiterhin an Impulsen. Anleger wiegen weiterhin die möglichen Folgen einer Bankenkrise und der nicht gelösten Frage der Schuldenobergrenze ab.

Darüber hinaus fürchten immer mehr Anleger eine Rezession gegen Ende des Jahres, auch wenn der wirtschaftliche Abschwung für ein Ende der Zinserhöhungen spricht. Impulse könnten am Nachmittag von neuen US-Inflationsdaten ausgehen, diesmal den Import- und Exportpreisen. Diese sollten das Bild einer sich allmählich abschwächenden Inflation nicht ins Wanken bringen, heißt es im Handel. Denn dann könnten die Kurse nach unten abdrehen.

In den verhalten positiven Grundton fügen sich vorbörslich auch die am Vortag einmal mehr gebeutelten Kurse kleiner Reginalbanken ein. PacWest Bancorp stabilisieren sich mit einem Aufschlag von 0,4 Prozent, nachdem der Kurs am Vortag um knapp 23 Prozent eingebrochen war. Daten hatten gezeigt, dass die Bank mit hohen Mittelabflüssen zu kämpfen hat. Western Alliance ziehen um 1,6 und Zions Bancorp um 1,9 Prozent an. Ohne eine nachhaltige Lösung im Bankensektor bleibe der Sektor ein Unsicherheitsfaktor, heißt es im Handel.

