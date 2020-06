MARKT USA/Wall Street etwas leichter erwartet

Nach dem guten Auftakt in die neue Woche dürfte die Wall Street am Dienstag etwas leichter in den Handel starten. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 0,2 Prozent nach. Für Bewegung an den Börsen dürften weiterhin die Entwicklungen rund um die Coronavirus-Pandemie sorgen. Rund sechs Monate, nachdem die ersten Covid-19-Fälle gemeldet wurden, hat der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, vor einer weitere Ausbreitung der Pandemie gewarnt.

Der rasante Anstieg der Zahl an Neuinfizierten vor allem in den USA schürt bei den Börsianern weiterhin die Sorge vor neuen Lockdown-Maßnahmen. So haben weitere US-Bundesstaaten die geplanten Lockerungen der Pandemie-Maßnahmen ausgesetzt. Für ein gewisses Maß an Optimismus sorgen indessen überraschend gute Konjunkturdaten aus Asien. So sind in China die Aktivitäten in der Industrie deutlicher als erwartet auf ein Dreimonatshoch gestiegen. Zudem rückte der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor weiter in den expansiven Bereich vor und auch die Lage im Dienstleistungssektor hat sich verbessert.

Hinweise auf den Zustand der US-Wirtschaft dürfte kurz nach Handelsbeginn der Einkaufsmanager-Index Chicago für den Monat Juni geben. Ökonomen erwarten hier einen deutlichen Anstieg. Zudem werden ebenfalls für Juni Daten zum Verbrauchervertrauen veröffentlicht, auch hier wird mit einer Verbesserung gerechnet.

