MARKT USA/Wall Street etwas leichter erwartet

Nach neuen Rekordständen am Vortag dürfte die Wall Street am Mittwoch eine Verschnaufpause einlegen. Der Terminkontrakt auf den Dow-Jones-Index gibt aktuell um 0,3 Prozent nach, der auf den breiteren S&P-500 notiert 0,1 Prozent niedriger.

Trotz der guten Nachrichten zu Corona-Impfstoffen ist die Pandemie noch nicht vorüber. So wurden in den USA laut den Daten der Johns-Hopkins-Universität binnen 24 Stunden so viele Tote wie zuletzt Ende April auf dem Höhepunkt der ersten Infektionswelle gezählt. Positiv wirkt indessen, dass in die Gespräche um ein neues staatliches Hilfspaket für die angeschlagene US-Wirtschaft wieder Bewegung gekommen ist. Die Anleger sind jedoch weiterhin skeptisch, ob eine Einigung vor der Amtsübernahme des designierten Präsidenten Joe Biden erzielt werden kann.

"Offensichtlich haben wir seit kurz vor den Ergebnissen zu den US-Präsidentschaftswahlen einen guten Lauf gehabt und gestern die Rekordhochs", so Derek Halpenny, Reserach-Leiter Global Markets für Europa bei der MUFG Bank. Dies sei ein Grund wie jeder andere für eine gewisse Konsolidierung.

Pfizer und Biontech haben die weltweit erste Zulassung für ihren Covid-19-Impfstoff erhalten. Die britische Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte MHRA habe eine temporäre Notfallzulassung erteilt, so die Unternehmen. Eine Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und der US-Gesundheitsbehörde FDA über eine Notfallzulassung erwarten die beiden Unternehmen noch in diesem Monat. Pfizer und Biontech legen vorbörslich um 3,8 bzw. 7,5 Prozent zu. Moderna hatten am Vortag für ihren Impfstoff eine Zulassung in Europa und den USA beantragt. Die Aktie notiert 6,0 Prozent fester.

Konjunkturseitig steht der ADP-Arbeitsmarktbericht für November im Blick, der noch vor der Startglocke veröffentlicht wird. Ökonomen rechnen mit einem Anstieg der Beschäftigung im privaten Sektor um 475.000 Stellen. Der Bericht gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag. Zudem werden die offiziellen Daten zu den US-Rohöllagerbeständen publiziert.

Zudem sagt US-Notenbankchef Jerome Powell erneut vor einem Senatsausschuss zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie aus. Für Impulse könnte später am Abend noch der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank sorgen.

December 02, 2020 06:23 ET (11:23 GMT)