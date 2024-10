MARKT USA/Wall Street gut behauptet erwartet

An den US-Börsen zeichnen sich zum Start in den Freitagshandel kleine Kursgewinne ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt an. Übergeordnet dürfte weiter der ungewisse Ausgang der anstehenden Präsidentschaftswahl das Kurspotenzial beschränken. Ansonsten gilt das Interesse weiter der Bilanzsaison mit Zahlen von - unter anderem - Western Digital, Colgate-Palmolive oder Newell Brands. Konjunkturseitig werden die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem September sowie der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan für Oktober veröffentlicht.

Im Fokus steht eine nunmehr wohl endgültig gescheiterte Übernahme im Luxusgütersektor. Ein Gericht verbietet Tapestry die Übernahme der Capri Holdings. Es gab der US-Wettbewerbsbehörde FTC recht, die argumentiert hatte, die Übernahme würde den Wettbewerb auf dem Markt für Handtaschen im gehobenen Preissegment behindern. Die Aktie von Capri, zu der die Marken Michael Kors, Versace und Jimmy Choo gehören, bricht vorbörslich um 45 Prozent ein. Der Kurs von Tapestry, Muttergesellschaft von Coach, Stuart Weitzman und Kate Spade, springt um fast 14 Prozent nach oben.

Überraschend starke Geschäftszahlen verhelfen Western Digital zu einem Kurssprung von 12,5 Prozent. Die Erwartungen übertroffen haben auch die Quartalszahlen von Deckers Outdoor, zu der die Schuhmarken Hoka und Ugg gehören. Die Aktie verteuert sich um 14,3 Prozent. Mit Skechers (+7,9%) hat ein weiterer Hersteller von Turnschuhen überzeugende Zahlen vorgelegt.

Für Spirit Airlines geht es um 12,4 Prozent aufwärts, nachdem die finanziell angeschlagene Fluggesellschaft ein radikales Kostensenkungsprogramm angekündigt hat.

Etwas Unterstützung erhält der Aktienmarkt auch vom Anleihemarkt, wo die Renditen erneut leicht nachgeben. US-Staatsanleihen könnten überverkauft sein, so dass Anleger bald wieder einsteigen und damit die Renditen weiter drücken könnten, meint Elmar Völker von der LBBW. Der Dollar tritt derweil mehr oder weniger auf der Stelle.

Der Ölpreis zeigt sich fester. Hier stützt nach Angaben aus dem Handel die ungewisse weitere Entwicklung des Nahostkonflikts. Gewinnmitnahmen lassen den Goldpreis leichter tendieren.

