MARKT USA/Wall Street kaum bewegt gesehen - Impulse kommen noch

Nach den Gewinnmitnahmen des Vortages dürfte an der Wall Street am Donnerstag zunächst nicht viel passieren. Während der Aktienterminmarkt auf einen gut behaupteten Handelsbeginn hindeutet, dürften die Technologiewerte nach ihrer ausgeprägten Vortagesschwäche noch etwas weiter einbüßen - allerdings ohne den Abgabedruck des Vortages, als Klagen gegen die Internetriesen wegen Marktmachtmissbrauch deutlich drückten. Die Karten an der Wall Street könnten angesichts wichtiger Daten und Ereignisse aber noch vor Handelsbeginn neu gemischt werden, merken Händler an und verweisen auf die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten und die Ergebnisse der EZB-Sitzung in Europa.

In den USA ruhen die Markthoffnungen weiter auf dem Zustandekommen eines Konjunkturpaketes. Ein überparteilicher Vorschlag wird weiter diskutiert und scheint mehrheitsfähig im Kongress zu werden. "Sollte dieser Kompromiss durchgehen, dürften auch die Impfstoffhoffnungen die Stimmung weiter verbessern", sagt Investmentstratege Fahad Kamal von Kleinwort Hambros. Händler bringen es auf einen einfachen Nenner: Je stärker die Corona-Krise in den USA wütet und weitere Lockdowns erzwingt, desto höher der Druck auf die Politik, sich auf Wirtschaftshilfen zu verständigen. Und hier wächst der Druck, denn die Corona-Pandemie fordert immer mehr Opfer in den USA. Von anderer Seite ist aber auch zu vernehmen, dass in Sachen Impfstoff und Konjunkturpaket schon sehr viel eingepreist sei.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2020 06:28 ET (11:28 GMT)