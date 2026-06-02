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MARKT USA/Wall Street kaum verändert erwartet

03.06.26 12:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
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Zur Wochenmitte zeichnet sich an den US-Börsen ein verhaltener Handelsauftakt ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes bewegen sich in der Nähe ihrer Schlussstände vom Vortag. Ein Ende des Iran-Kriegs scheint wieder weiter in die Ferne gerückt, nachdem sich die Streitkräfte von USA und Iran neue heftige Gefechte geliefert haben, wobei die USA allerdings behaupten, der vereinbarte Waffenstillstand halte. Daneben treibt Anleger die Frage um, ob die Unternehmen ihre angekündigten massiven Investitionen in die KI überhaupt stemmen können.

Der Ölpreis zieht in Reaktion auf die jüngste Eskalation des Iran-Kriegs deutlicher an. Das Barrel Brentöl verteuert sich um etwa 3 Prozent auf rund 99 Dollar. Mit dem Ölpreis steigen die Inflationssorgen, was wiederum am Anleihemarkt die Renditen etwas nach oben treibt. Die Zehnjahresrendite klettert um 3 Basispunkte auf 4,48 Prozent. Der Dollar verzeichnet als "sicherer Hafen" etwas Zulauf; der Dollarindex zieht um 0,1 Prozent an. Gold gibt angesichts des festeren Dollar und der höheren Marktzinsen leicht nach. Der Preis für die Feinunze sinkt um 0,5 Prozent.

Konjunkturseitig steht zunächst der ADP-Arbeitsmarktbericht für Mai auf der Agenda. Er dürfte einen Vorgeschmack auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag geben. Ferner werden die Auftragseingänge der Industrie aus dem April, der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex und der ISM-Index, jeweils für den Servicesektor und für den Monat Mai veröffentlicht. Später folgt dann der Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank. Daneben wird US-Finanzminister Scott Bessent vor dem Finanzausschuss des US-Senats zum Haushalt 2027 sprechen.

Geschäftszahlen wird nach Börsenschluss Broadcom veröffentlichen. Sie könnten der KI-Rally einen weiteren Schub geben, sollte der Chiphersteller wie seine Wettbewerber überzeugen.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 06:24 ET (10:24 GMT)

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