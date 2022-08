MARKT USA/Wall Street leicht im Plus erwartet

Die US-Börsen dürften am Donnerstag zu Handelsbeginn leicht im Plus starten, nachdem die Wall Street am Vortag mit deutlichen Aufschlägen geschlossen hatte. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 legt aktuell 0,3 Prozent zu.

Vor allem die unerwartet positiven Konjunkturdaten aus dem für die USA besonders wichtigen Dienstleistungssektor hatten am Vortag für Kauflaune gesorgt. Hinzu kam, dass der Taiwan-Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ohne größere Zwischenfälle verlaufen ist. Die ohnehin angeschlagenen Beziehungen zwischen den USA und China dürften hiervon jedoch weiter belastet worden sein.

Die zuletzt guten Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass die schwächelnde US-Wirtschaft robuster ist als von einigen erwartet. Dies dürfte Hoffnungen dämpfen, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungskurs verlangsamen könnte. Der Präsident der Notenbankfiliale von St. Louis, James Bullard, vertrat am Mittwoch die Ansicht, dass die Zentralbank die Inflation wieder auf den Stand von vor der Pandemie zurückführen könne, ohne eine Rezession auszulösen.

Konjunkturseitig werden noch vor der Startglocke Daten zur Handelsbilanz für Juni veröffentlicht. Zudem stehen die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auf der Agenda. Erwartet wird hier ein leichter Anstieg auf 260.000 nach zuvor 256.000. Die Erstanträge dürften dabei eine Indikation für den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht für Juli am Freitag geben.

Zudem läuft die Berichtssaison weiter. Noch vor Handelsbeginn werden Conocophillips und Intercontinental Exchange Inc Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorlegen. Erst nach Handelsschluss werden noch Zahlen von Amgen, Expedia und Dropbox erwartet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2022 06:29 ET (10:29 GMT)