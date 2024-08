MARKT USA/Wall Street leicht im Plus gesehen - Zurück auf Start

Nach den deutlichen Vortagesaufschlägen könnte die Wall Street am Freitag noch ein Stück weiter zulegen. Der Aktienterminmarkt deutet eine etwas festere Handelseröffnung am Kassamarkt an. Mit diesem nun moderateren Plus könnten die US-Börsen dann endgültig wieder dort stehen, wo sie am Montag vor den heftigen Turbulenzen gestanden hatte. Damit könnte eine Woche mit wilden Schwankungen ein versöhnliches Ende nehmen. Der Wochenschluss bietet sich dafür auch gewissermaßen an, denn mit Impulsen aus der Berichtsperiode oder durch Konjunkturdaten ist nicht zu rechnen. Wenn es eine große Lektion aus den Turbulenzen dieser Woche gebe, dann die, dass plötzliche Volatilität nicht unbedingt bedeute, dass der Himmel einstürze, sagt ein Händler. Letztendlich machten Fakten und Daten Kurse.

Und zu den Fakten gehöre, dass die US-Wirtschaft nicht implodiere und die Carry Trades mit dem japanischen Yen nicht unbedingt einen globalen Marktzusammenbruch auslösten. Am Vortag hatten überraschend starke wöchentliche Arbeitsmarktdaten das Rezessionsgespenst, das durch einen schwachen Arbeitsmarktbericht am vergangenen Freitag heraufbeschworen wurde, verscheucht. "Die Situation auf dem Arbeitsmarkt bleibt unverändert. Die kürzlich Entlassenen haben größere Schwierigkeiten, eine neue Arbeit zu finden. Das führt zu einem linearen Anstieg der Arbeitslosigkeit", verdeutlichen die Analysten von Renaissance Macro Research die Entwicklung am US-Arbeitsmarkt . Damit Inflation und damit auch Zinsen sinken, muss der vormals überhitze Arbeitsmarkt etwas nachgeben, da sind sich Volkswirte ziemlich einig.

August 09, 2024