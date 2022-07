MARKT USA/Wall Street mit Abgaben nach dem langen Wochenende

Mit Abschlägen dürfte die Wall Street nach dem langen Wochenende am Dienstag starten. Am Montag blieben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen. Die Belastungsfaktoren sind dabei die gleichen geblieben. Dies sind die Sorgen vor weiteren kräftigen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen, was gleichzeitig die Befürchtungen einer Rezession verstärkt. Dazu kommen die andauernden Bedenken vor einer Energiekrise, vor allem in Europa, die aber auch globale Konsequenzen haben dürfte. Denn Russland kann jederzeit mit einem Gasstopp für eine deutliche konjunkturelle Belastung sorgen.

Der Future auf den S&P-500 reduziert sich aktuell um 0,6 Prozent. Nordea Asset Management geht davon aus, dass die Märkte weiterhin unter Druck stehen werden, da die Investoren derzeit noch nicht vollständig auf eine Wachstumsverlangsamung vorbereitet sind. "Wir rechnen mit einer sehr flachen Rezession", heißt es von den Analysten. Aber sie dürfte auch nicht zu flach ausfallen.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist am Berichtstag übersichtlich. Es wird lediglich der Auftragseingang Industrie für den Mai veröffentlicht. Übergeordnet sind die Blicke bereits auf das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung gerichtet, das am Mittwoch ansteht. Hier hoffen Anleger auf Hinweise über das weitere Zinstempo der US-Notenbank. Zuletzt hatten schwächere US-Daten immer wieder zu Spekulationen geführt, die Fed könnte bei den Zinserhöhungen etwas den Fuß vom Gas nehmen. Dazu kommt am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Juni.

Unternehmensmeldungen sind derweil dünn gesät. Für die Aktie von Exxon Mobil geht es vor der Startglocke um 1,3 Prozent nach oben. Der Gewinn im zweiten Quartal dürfte bis zu 18 Milliarden Dollar betragen, hieß es in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht. Dies wäre der höchste Gewinn seit fast 25 Jahren. Zu verdanken sei dies höheren Öl-Raffineriemargen sowie den deutlich gestiegenen Preisen für Öl und Gas.

July 05, 2022 05:59 ET (09:59 GMT)