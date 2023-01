MARKT USA/Wall Street mit Abschlägen erwartet

Aktien in diesem Artikel Amazon 92,85 EUR

Die Wall Street dürfte am Montag mit Einbußen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich 0,9 Prozent nach.

In den Fokus der Anleger rückt zunehmend die Zinsentscheidung der US-Notenbank zur Wochenmitte. Zudem werden die EZB und die Bank of England am Donnerstag Auskunft über ihren weiteren Zinskurs geben. Vor diesem Hintergrund dürften sich die Anleger zunehmend in Zurückhaltung üben. Von der Fed wird eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, von der EZB um 50 Basispunkte erwartet. Beide gelten am Markt als weitgehend eingepreist.

Konjunkturseitig stehen zu Wochenbeginn keine relevanten Veröffentlichungen an.

Die Berichtssaison läuft indessen munter weiter. In dieser Woche werden Tech-Riesen wie Apple, Amazon.com, Meta Platforms und die Google-Mutter Alphabet Geschäftszahlen vorlegen.

Unter den Einzelwerten geben Amazon.com vorbörslich 1,3 Prozent nach. Amazon-Prime-Mitglieder müssen bei der Bestellung von Lebensmitteln im Internet über Amazon Fresh in den USA künftig mehr bestellen, um keine Lieferkosten zu bezahlen. Ab dem 28. Februar werden bei Online-Bestellungen von Lebensmitteln für weniger als 150 US-Dollar dann Liefergebühren anfallen, heißt es in einer E-Mail des Konzerns an Prime-Mitglieder.

