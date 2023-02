MARKT USA/Wall Street mit Abschlägen erwartet - Techriesen enttäuschen

Die Wall Street dürfte am Freitag mit Einbußen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 notiert vorbörslich 0,8 Prozent niedriger, der Nasdaq-Future gibt deutlicher um 1,5 Prozent nach. Die Stimmung belasten dürften vor allem die enttäuschend ausgefallenen Geschäftszahlen von Apple, Amazon und Alphabet. Die Technologieriesen hatten bereits am Donnerstagabend nach US-Handelsschluss ihre Geschäftszahlen vorgelegt. Zudem steht der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus, der noch vor der Startglocke veröffentlicht wird.

Das US-Stellenwachstum dürfte im Januar weiter an Schwung verloren haben, doch der Arbeitsmarkt zeigt sich trotz der rasanten Zinserhöhungskampagne der Fed immer noch erstaunlich robust. Volkswirte erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten im Januar gegenüber dem Vormonat um 187.000 (Dezember: 223.000) zugenommen hat. Die Arbeitslosenquote soll auf 3,6 (3,5) Prozent steigen. Zudem werden der Einkaufsmanagerindex Service für Januar in zweiter Lesung und der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe ebenfalls für Januar veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten geben Apple vorbörslich 3,3 Prozent nach. Der iPhone-Hersteller verbuchte im ersten Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang, der stärker ausfiel als ohnehin schon befürchtet. Auch gewinnseitig wurde die Erwartung verfehlt.

Amazon büßen 5,7 Prozent ein. Der Online-Einzelhandelsriese enttäuschte mit dem Gewinn, während der Umsatz im vierten Quartal besser als gedacht ausfiel. Für das Gesamtjahr berichtete Amazon aber den ersten Verlust seit 2014. Zudem fiel die Umsatzschätzung für das laufende Erstquartal enttäuschend aus.

Alphabet fallen um 4,5 Prozent. Die Google-Muttergesellschaft hat im vierten Quartal wegen eines schwächeren Wachstums in den Bereichen Internet-Suchwerbung, Youtube-Anzeigen und Cloud-Computing-Diensten weniger umgesetzt und verdient als erwartet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2023 06:25 ET (11:25 GMT)