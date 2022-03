MARKT USA/Wall Street mit Aufschlägen erwartet

An der Wall Street zeichnen sich am Donnerstag Aufschläge zu Handelsbeginn ab, nachdem steigende Ölpreise und die Aussicht auf aggressivere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank am Vortag für Abgaben gesorgt hatten. Reden von Mitgliedern der US-Notenbank könnten im Tagesverlauf weitere Erkenntnisse über den künftigen Zinskurs der Fed geben. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 legt aktuell 0,5 Prozent zu.

Für anhaltende Unruhe an den Märkten sorgt weiter der Ukraine-Krieg. In Brüssel treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Nato, darunter US-Präsident Joe Biden, um über den Krieg und mögliche weitere Sanktionen gegen Russland zu beraten.

Konjunkturseitig steht eine ganze Reihe von Veröffentlichungen auf der Agenda. Noch vor Handelsbeginn werden die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter für Februar vorgelegt sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Zudem werden Daten zur Leistungsbilanz für das vierte Quartal berichtet. Für Bewegung kurz nach Handelsbeginn könnten die mit Spannung erwarteten Einkaufsmanagerindizes für März sorgen. Diese seien diesmal noch wichtiger als sonst, da sie die ersten Daten seien, die Folgen des Ukraine-Krieges für die Wirtschaft beinhalteten, heißt es von Morgan Stanley.

Unter den Einzelwerten geht es für die Spotify-Aktie vorbörslich um 4,0 Prozent nach oben. Die Titel der Google-Mutter Alphabet rücken 0,7 Prozent vor. Spotify-Nutzer mit Google-Konto können für Dienste innerhalb der App künftig auf alternative Zahlungsmethoden zurückgreifen. Der Musik-Streamingdienst hat sich mit Google darauf geeinigt, dass es bei der Spotify-App im Google Play Store eine Alternative zur Zahlung über den Dienst von Google geben wird, der bis zu 30 Prozent des Umsatzes als Gebühr einbehält.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2022 07:17 ET (11:17 GMT)