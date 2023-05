MARKT USA/Wall Street mit Aufschlägen erwartet

Aktien in diesem Artikel Apple 153,80 EUR

Die Wall Street dürfte nach den Vortagesabgaben am Freitag mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,5 Prozent zu. Am Donnerstag hatten erneut aufgeflammte Sorgen vor einer Ausweitung der Bankenkrise in den USA die Börsen belastet. Stützen dürften die unerwartet gut ausgefallen Quartalszahlen von Apple.

Im Blick der Anleger stehen aber noch vor Handelsbeginn die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten für April. Von den Daten erhofft man sich weitere Hinweise über den Zustand der US-Wirtschaft und den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Die Fed hatte zuletzt eine mögliche Zinserhöhungspause signalisiert, die es ihr erlauben würde, die Folgewirkungen der bisherigen Straffung der Geldpolitik für die Wirtschaft und die Inflation zu beobachten.

Zudem werden sich im Handelsverlauf Mitglieder der US-Notenbank äußern, von denen man sich ebenfalls Erkenntnisse hinsichtlich der Geldpolitik der Fed erhofft.

Unter den Einzelwerten legen Apple vorbörslich um 2,4 Prozent zu. Der Technologieriese hatte bereits am Donnerstagabend nach Handelsschluss Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorgelegt und damit die Markterwartungen übertroffen. Gestützt wurde das Geschäft von starken iPhone-Umsätzen und einer positiven Entwicklung im Service-Bereich. Zudem will Apple das Aktienrückkaufprogramm um 90 Milliarden US-Dollar ausdehnen und die Quartalsdividende um 4 Prozent auf 24 US-Cent anheben.

"Der Kurs der Apple-Aktie erreichte Anfang der Woche den höchsten Stand seit August und dürfte bei der Wiedereröffnung der US-Märkte fester notieren, da sich das Unternehmen weiterhin von den allgemeinen Marktturbulenzen abhebt, die anderswo zu beobachten sind", so CMC Markets UK.

Die Aktien der am Vortag mit den Sorgen um den US-Bankensektor unter deutlichen Druck geratenen Regionalbanken erholen sich wieder etwas. PacWest Bancorp steigen um 12,6 Prozent, Western Alliance Bancorp um 13,3 Prozent und First Horizon um 7,2 Prozent.

