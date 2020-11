MARKT USA/Wall Street mit Erholung fester erwartet

Zum Wochenausklang stehen die Zeichen an der Wall Street auf Erholung. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes tendieren vorbörslich fester. Mehr als eine Gegenbewegung auf die Verluste vom Vortag dürfte aber nicht drin sein, vermuten Marktteilnehmer. Denn die Entwicklung der Corona-Pandemie in den USA mit rekordhohen Infektionszahlen und einer drastisch gestiegenen Zahl von Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern sei alles andere als geeignet, die Anleger zum Kaufen zu animieren.

Daneben wüchsen die Befürchtungen, dass ein neues Hilfspaket der Regierung - so sich die streitenden Parteien überhaupt einigen könnten - zu spät auf den Weg gebracht werde, um gravierenden Schaden von der US-Wirtschaft abzuwenden.

Und nicht zuletzt hat die Euphorie wegen des von Biontech und Pfizer entwickelten hochwirksamen Impfstoffs nachgelassen, die zu Wochenbeginn eine regelrechte Hausse ausgelöst hatte. Es wird noch einige Zeit dauern, bis der Impfstoff für breite Bevölkerungsschichten zur Verfügung steht. Darauf hat am Donnerstag auch der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, beim Forums der EZB hingewiesen.

Unter den Einzelwerten werden die Aktien von Cisco Systems vorbörslich fast 8 Prozent höher getaxt. Quartalszahlen und Ausblick des Unternehmens waren etwas besser ausgefallen als erwartet.

Der Unterhaltungskonzern Disney hat sein viertes Quartal mit einem geringeren Verlust abgeschlossen, als Analysten vermutet hatten. Für die Aktie geht es um 4,2 Prozent aufwärts.

