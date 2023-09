MARKT USA/Wall Street mit erneuten Aufschlägen erwartet

Werte in diesem Artikel

Die Wall Street dürfte nach den leichten Vortagesgewinnen am Freitag erneut etwas fester in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,4 Prozent zu.

Im Fokus stehen die noch vor Handelsbeginn anstehenden Daten zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen für August. Im Blick steht dabei vor allem der PCE-Preisindex, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank. Ökonomen rechnen hier im Jahresvergleich erstmals seit mehr als zwei Jahren mit einem Rückgang unter die Marke von 4,0 Prozent nach zuvor 4,2 Prozent.

Die in den vergangenen Wochen deutlich gestiegenen Ölpreise hatten am Markt zuletzt Sorgen geschürt, dass die Inflation in den USA hartnäckiger als erwartet ist und die US-Notenbank dazu veranlassen könnte, die Zinsen längere Zeit auf einem hohen Niveau zu belassen.

"Die heutigen Zahlen zur Inflation und zu den persönlichen Ausgaben in den USA könnten dazu beitragen, die Erwartungen an eine Zinserhöhung durch die Federal Reserve im November zu dämpfen", so Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets.

Kurz nach der Startglocke wird noch der Einkaufsmanagerindex Chicago für September und der Index Verbraucherstimmung der Uni Michigan in zweiter Lesung ebenfalls für September veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten legen Nike vorbörslich um 8,1 Prozent kräftig zu. Der Sportartikelhersteller hat im ersten Geschäftsquartal trotz der Schwäche auf dem Heimatmarkt den Gesamtumsatz gesteigert und mehr verdient als erwartet. Zudem bekräftigte der Konzern den Ausblick für das Gesamtjahr und rechnet für das laufende zweite Quartal mit höheren Erlösen als im Vorjahr.

