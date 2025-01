MARKT USA/Wall Street mit freundlichem Start erwartet

Die Wall Street dürfte nach einem langen Wochenende und der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump am Dienstag mit Aufschlägen in den Handel starten. Die Futures auf die wichtigsten Indizes liegen rund 0,4 Prozent im Plus. Am Montag hatten die Börsen in den USA wegen des Martin Luther King Day geschlossen.

Der neue US-Präsident sorgt an den Märkten jedoch für Unsicherheit, insbesondere wenn es um seine Ankündigungen geht, Zölle auf Importe zu erhöhen. So hat Trump am Tag seiner Amtseinführung zwar darauf verzichtet, sofort höhere Einfuhrzölle zu verhängen. In seiner Rede im Oval Office sagte er aber, dass er plane, ab 1. Februar Zölle von 25 Prozent auf Importe aus Kanada und Mexiko zu erheben, und er möglicherweise noch allgemeine Zölle einführen werde.

"Die Volatilität an den Märkten wird mit dem Beginn von Trump 2.0 zunehmen, aber wir glauben, dass der makroökonomische Hintergrund für die Finanzmärkte günstig bleibt", so Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management. "Die solide US-Wirtschaft verheißt Gutes für die Unternehmensgewinne, die Fed bleibt auf ihrem Lockerungspfad und KI-Investitionen und Monetarisierung dürften das Wachstum weiterhin anführen."

Unter den Einzelwerten gibt die Aktie von Apple vorbörslich um 1,5 Prozent nach. Die Smartphone-Verkäufe von Apple in China sind im vierten Quartal 2024 eingebrochen. Deutlich Marktanteile hinzugewonnen haben Huawei und andere lokale Konkurrenten, die in den Premium-Markt expandieren, wie das Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research berichtet. Demnach sackten die iPhone-Verkäufe im vergangenen Quartal auf dem größten Smartphone-Markt der Welt um 18 Prozent ab.

Walgreens Boots Alliance büßen 6,5 Prozent ein. Das US-Justizministerium hat Klage gegen die Drogeriekette eingereicht und wirft dem Unternehmen vor, zur Opioid-Krise in den USA beigetragen zu haben.

