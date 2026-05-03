MARKT USA/Wall Street mit gut behauptetem Start erwartet

Für den Start der Wall Street in die neue Börsenwoche am Montag deutet sich eine gut behauptete Tendenz an. Als Treiber dürften weiter vor allem Technologieaktien dienen, nachdem in der Vorwoche aus dem Sektor starke Quartalszahlen berichtet wurden, vielfach begleitet von Ankündigungen weiter hoher Investitionen in KI und Datenzentren.

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Zumindest hoffnungsvoll stimmt ein Versuch der USA, Schiffe, die in der Straße von Hormus festliegen, herauszuleiten, wobei allerdings Details fehlen, wie dies geschehen soll. Offenbar soll die US-Marine dabei nicht mitwirken. Derweil äußerte sich US-Präsident Donald Trump "nicht zufrieden" mit einem weiteren iranischen Einigungsvorschlag. Damit dürfte die Pattsituation weiter bestehen. Entsprechend zeigt sich bei den Ölpreisen keine Erleichterung. Brent-Öl verteuert sich sogar leicht auf knapp unter 110 Dollar.

Für zusätzliche Verunsicherung dürfte sorgen, dass das Zollthema wieder auflebt. Trump kündigte an, die Zölle auf Autoimporte aus der EU zu erhöhen, obwohl der Oberste US-Gerichtshof diese Zölle generell als nicht rechtmäßig bezeichnet hat. Hintergrund ist, dass innerhalb der EU, das seinerzeit mit den USA getroffenen Zollabkommen, immer noch nicht ratifiziert ist.

Im Blick dürften die Marktteilnehmer auch die vierteljährliche Finanzbedarfsschätzung des US-Finanzministeriums haben vor dem Hintergrund des Urteils des Obersten Gerichtshofs, das Trumps Nutzung von Notstandsbefugnissen zur Verhängung umfassender Zölle aufgehoben hatte. Das könnte hohe Rückzahlungsforderungen von Importeuren zur Folge haben und den Finanzierungsbedarf des Staates erhöhen mit der potenziellen Folge steigender Zinsen. Mit den US-Anleiherenditen geht es aktuell aber leicht nach unten, die Zehnjahresrendite sinkt um 2 Basispunkte auf 4,40 Prozent.

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Konjunkturseitig steht der Auftragseingang der Industrie im März auf dem Kalender, allerdings erst während des frühen Handels.

Unternehmensseitig sorgt Gamestop für die größte Schlagzeile. Der Videospielehändler hat ein 56-Milliarden-Dollar-Angebot für Ebay angekündigt, quasi nach dem Motto David kauf Goliath. Etwa die Hälfte des Angebots soll in bar erfolgen mit 125 Dollar je Ebay-Aktie, der Rest in Gamestop-Aktien. GameStop gab zudem bekannt, bereits rund 5 Prozent an Ebay erworben zu haben und auch eine Kreditzusage über 20 Milliarden Dollar von TD Securities. Vorbörslich geht es für Ebay um rund 9 Prozent nach oben auf gut 113 Dollar. Gamestop geben um 2,5 Prozent nach.

Berkshire Hathaway verzeichnete im ersten Quartal einen Anstieg des operativen Gewinns um 18 Prozent auf 11,35 Milliarden Dollar. Es ist das erste Quartalsergebnis unter dem neuen CEO Greg Abel, der das Ruder zu Jahresbeginn von Warren Buffett übernommen hat. Der Kurs zieht auf Nasdaq.com um 0,7 Prozent an.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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May 04, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)