MARKT USA/Wall Street mit kräftigen Verlusten erwartet

Mit massiven Verlusten muss an der Wall Street zum Start in die neue Handelswoche gerechnet werden. Der Terminkontrakt auf den Dow bricht vorbörslich um rund 2 Prozent ein, der auf den S&P-500 verliert 1,8 Prozent. Auch an den Börsen in Europa geht es erheblich nach unten.

Die Anleger zeigen sich angesichts der weltweit steigenden Corona-Infektionsfälle zunehmend um die globale Konjunktur besorgt. Eine neue Pandemiewelle und neue Lockdowns könnten die ohnehin schleppende Erholung gefährden, hieß es. Auch die anhaltenden Spannungen zwischen Peking und Washington drücken auf das Sentiment.

Zudem sorgt der an Schärfe gewinnende US-Präsidentschaftswahlkampf für Verunsicherung. Eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten auf ein neues staatliches Stimulierungspaktes dürfte sich dadurch erheblich erschweren. Und die nun im Raum stehende Frage der Neubesetzung des Postens der verstorbenen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg dürft die Gräben noch weiter vertiefen. US-Präsident Trump möchten eine Neubesetzung noch vor den Wahlen in rund sechs Wochen durchsetzen, trifft dabei aber selbst in den eigenen Reihen auf Widerstand.

Konjunkturseitig ist die Agenda übersichtlich. Lediglich der Chicago Fed Index steht noch vor der Startglocke zur Veröffentlichung an.

Unter den Einzelwerten gewinnen Oracle 4,7 Prozent. US-Präsident Trump hat am Wochenende im Grundsatz einer Vereinbarung zugestimmt, mit der die Videoplattform Tiktok des chinesischen Unternehmens Bytedance mit Oracle und Walmart eine Partnerschaft eingehen will. Für die Walmart-Aktie geht es um 1,2 Prozent nach vorne.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/smh

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2020 06:36 ET (10:36 GMT)