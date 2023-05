MARKT USA/Wall Street mit leichten Abschlägen erwartet

Die Wall Street dürfte am Donnerstag etwas leichter in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 0,2 Prozent nach. Thema am Markt ist weiter die am Vortag wie erwartet ausgefallene Zinserhöhung der US-Notenbank.

Die Fed hatte ihren Leitzins am Mittwoch um weitere 25 Basispunkte erhöht und zugleich signalisiert, dass sie eine Pause bei ihrer Zinserhöhungskampagne einlegen könnte, um die Wirkungen der bisherigen Straffung der Geldpolitik zu beobachten. Nun richten sich die Blicke der Anleger auf die Zinsentscheidung der EZB, die am Nachmittag noch vor Handelsbeginn in den USA ansteht. Erwartet wird, dass die EZB der Fed folgt und den Leitzins ebenfalls um 25 Basispunkte anheben wird.

Konjunkturseitig werden vor der Startglocke die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Handelsbilanz für März sowie Daten zur Produktivität ex Agrar für das erste Quartal veröffentlicht.

Zudem könnte die laufende Berichtssaison für Kursimpulse sorgen. Erst nach Handelsschluss wird der Technologieriese Apple Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vorlegen. Ferner werden Quartalszahlen von Conocophillips, Booking Holdings und Expedia am späten Abend erwartet.

Unter den Einzelwerten geben Qualcomm vorbörslich 6,7 Prozent nach. Der Chiphersteller hat mit den Ergebnissen für das zweite Geschäftsquartal die Markterwartungen erfüllt, beim Ausblick auf das laufende dritte Quartal allerdings enttäuscht.

PacWest Bancorp büßen rund 39 Prozent ein, nachdem die Aktie bereits im nachbörslichen Handel massiv unter Druck gestanden hatte. Belastet wird die Aktie von Sorgen über eine mögliche Schieflage der Regionalbank. Berichten zufolge prüft die Geschäftsleitung Alternativen und denkt über einen möglichen Verkauf nach. PacWest, die wie andere Regionalbanken seit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank unter Druck steht, teilte indessen mit, dass die Einlagen der Bank zuletzt gestiegen seien. Zudem würden Gespräche mit Partnern und Investoren geführt.

