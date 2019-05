MARKT USA/Wall Street mit Verschnaufpause nach Ausverkauf erwartet

Nach dem Ausverkauf des Vortages und dem schwärzesten Tag der Wall Street seit Anfang Januar scheint wieder etwas Ruhe am US-Aktienmarkt einzukehren. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine freundliche Eröffnung am Kassamarkt. Sollte es so kommen, dürften die moderaten Aufschläge aber allenfalls eine Stabilisierung der Wall Street einläuten. Denn um sich von dem Vortagesabsturz, der panikartige Züge trug, zu erholen, müsste die US-Börse eine kleine Rally starten. Danach sieht es aktuell nicht aus.

Das Thema Handelsstreit dürfte Anleger noch eine ganze Weile in Atem halten, heißt es im Handel. Immerhin heben konziliantere Töne von US-Präsident Donald Trump ein wenig die Stimmung. So verbreitet Trump Optimismus, dass die Handelsgespräche zwischen China und den USA letztlich erfolgreich endeten. Er nannte einen Zeitraum von drei bis vier Wochen, dann könne man sagen, ob die jüngsten Verhandlungen erfolgreich gewesen seien. Er betont zudem, dass noch keine Entscheidung darüber gefallen sei, ob nun auch die restlichen chinesischen Importe in die USA von 325 Milliarden Dollar mit Zöllen belegt werden sollen. Am Vortag hatte er deren Vorbereitung angekündigt.

"Im nächste Schlüssel besteht darin, ob Xi und Trump zu einem bestimmten Zeitpunkt telefonieren und versuchen, die Gespräche wieder voranzubringen. Unsere Sorge besteht darin, dass erst Stress an den Finanzmärkten von Nöten sein wird, um den nötigen Druck für den Abschluss eines Abkommens zu schaffen", heißt es bei den Analysten der Danske Bank. Trump hatte ein Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping während des G20-Gipfels in Japan Ende Juni angekündigt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2019 06:40 ET (10:40 GMT)